Figc, chieste all’Ifab le 5 sostituzioni in Serie A. Il 19 novembre incontro arbitri-allenatori sulla Var

Nel consiglio federale che si è svolto nella giornata odierna il presidente Gabriele Gravina ha annunciato che il prossimo 19 novembre ci sarà un incontro tra arbitri, capitani e allenatori di Serie A: l’intento è quello di fornire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore. La decisione è stata presa di comune accordo con il presidente dell’AIA Marcello Nicchi e il designatore di Serie A Nicola Rizzoli: quest’ultimo avrà il compito di fornire a tutti gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità. Gravina ha annunciato inoltre di aver inviato all’Ifab (International Football Association Board), ente che stabilisce le regole del calcio, la richiesta di poter fare cinque sostituzioni anche nel campionato di Serie A, come già accade in Serie C e Serie D.