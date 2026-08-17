Evan Ferguson è pronto a tornare in Serie A. Dopo una stagione opaca (3 gol e 2 assist in campionato) e tormentata trascorsa alla Roma, l'attaccante irlandese è sempre più vicino al Genoa. Daniele De Rossi apprezza le sue qualità e da giorni il club ligure sta trattando con il Brighton per chiudere l'operazione in prestito. Come riporta Sky Sport, l'ex centravanti dei giallorossi sarebbe a un passo dal Grifone: dopo Baldanzi, anche Ferguson potrebbe ben presto far parte dell'attacco di De Rossi. Si tratta di una seconda occasione per il classe 2004 che nelle prime partite della scorsa stagione contro Bologna e Pisa era stato elogiato anche da Gasperini.