Femminile, Roma-Barcellona quinta partita con più spettatori in Champions League

Il sito ufficiale dell'UEFA ha pubblicato i dati ufficiali degli spettatori dell'edizione 2022-2023 della Women Champions League. Aumenta, come dimostrano i numeri, l'interesse del pubblico nei confronti del calcio femminile, con il Barcellona che primeggia in questa speciale classifica grazie ai 72.262 ticket scaccati per la sfida con il Chelsea. L'unica italiana presente in graduatoria è la Roma, piazzatasi in terza e quinta posiziona per merito dei 54.667 presenti in Catalogna per assistere al ritorno dei quarti di finale contro i catalani e ai 39.454 presenti nella sfida di ritorno allo Stadio Olimpico (record per una partita disputata in Italia). Di seguito la classifica completa: