Falso positivo tra le fila dell’Arsenal: ha giocato contro il Manchester City

Brivido coronavirus in casa Arsenal. Nei giorni scorsi, infatti, un giocatore dei Gunners era stato trovato positivo dopo il tampone effettuato in vista della gara contro il Manchester City, disputata lo scorso 17 giugno. Fortunatamente si è trattato di un “falso positivo”, con il giocatore che, dopo quattro giorni di isolamento, è risultato negativo al secondo test. Come riporta il “Sun”, altri due calciatori dell’Arsenal, venuti a stretto contatto con il possibile contagiato, sono stati costretti a saltare gli ultimi allenamenti prima del match con il City, salvo poi tornare in gruppo dopo essere anche loro risultati negativi al tampone. I tre, dei quali non si conosce il nome, hanno poi giocato la partita contro i Citizens, persa 3-0 dagli uomini di Arteta.