Exor smentisce la cessione della Juventus: “Ipotesi priva di fondamento”

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Così un portavoce di Exor smentisce pubblicamente (all'ANSA) le voci di una possibile cessione della società bianconera avanzata da Il Giornale. Secondo il quotidiano, il club storicamente di proprietà della famiglia Agnelli è in profonda crisi a causa anche delle vicende giudiziarie e il suo futuro sarebbe quantomai incerto. Se l'ipotesi cessione è stata quanto prima negata, quella sul possibile ingresso di alcuni soci di minoranza potrebbe invece prendere sempre più quota.

