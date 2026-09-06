L'ex centrocampista giallorosso - che ha alzato la Conference nel 2022 - ha deciso il match di Premier League da subentrato

Redazione
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Segna Soulé ed esplode la festa al matrimonio: il gol di Matias interrompe i testimoni di nozze

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Un gol incredibile che ha salvato di fatto l'Everton e i Friedkin contro il Manchester United. È Maitland-Niles il protagonista a sorpresa della domenica di Premier League: dopo una rimonta guidata dal gol di Tyrique George (a lungo un obiettivo per l'attacco della Roma durante la scorsa estate), l'ex centrocampista giallorosso ha pareggiato la gara - dopo il nuovo vantaggio di Sesko - con un autentico golazo da 30 metri allo scadere del recupero. Delirio totale all'Hill Dickinson Stadium per i Toffees che di certo meritavano almeno il pareggio contro la squadra di Carrick.

Maitland-Niles Everton v Manchester United - Premier League 2026/27

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