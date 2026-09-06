"Ha avuto un problema alla fascia plantare", ha precisato il tecnico in conferenza stampa

Redazione
WhatsApp Image 2026-09-06 at 13.32.50

Segna Soulé ed esplode la festa al matrimonio: il gol di Matias interrompe i testimoni di nozze

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Non arrivano buone notizie da Parma dove Ivan Juric, tecnico del Monza, ha confermato l'infortunio accusato da Jan Ziolkowski. Il difensore polacco è attualmente in prestito (con diritto di riscatto) dalla Roma e tornerà in campo tra diverse settimane. "Siamo sfortunati. Ziolkowski ha avuto un infortunio alla fascia plantare e resterà fuori per un lungo periodo", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore croato. Al momento non ci sono tempi precisi per il recupero e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrale.

ziolkowski AS Roma Training Session

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti