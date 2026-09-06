Non arrivano buone notizie da Parma dove Ivan Juric, tecnico del Monza, ha confermato l'infortunio accusato da Jan Ziolkowski. Il difensore polacco è attualmente in prestito (con diritto di riscatto) dalla Roma e tornerà in campo tra diverse settimane. "Siamo sfortunati. Ziolkowski ha avuto un infortunio alla fascia plantare e resterà fuori per un lungo periodo", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore croato. Al momento non ci sono tempi precisi per il recupero e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrale.