"Ha avuto un problema alla fascia plantare", ha precisato il tecnico in conferenza stampa
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Non arrivano buone notizie da Parma dove Ivan Juric, tecnico del Monza, ha confermato l'infortunio accusato da Jan Ziolkowski. Il difensore polacco è attualmente in prestito (con diritto di riscatto) dalla Roma e tornerà in campo tra diverse settimane. "Siamo sfortunati. Ziolkowski ha avuto un infortunio alla fascia plantare e resterà fuori per un lungo periodo", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore croato. Al momento non ci sono tempi precisi per il recupero e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrale.
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