Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Il tecnico ex Napoli ha firmato un contratto con il club inglese dopo la separazione dagli azzurri e i dissapori con il presidente De Laurentiis. L’accordo tra allenatore e Toffees arriverà fino al termine della stagione 2023/2024. Re Carlo si presenterà al Goodison Park già oggi nel suo primo match contro i Gunners dell’Arsenal previsto per le ore 13.30, ma sarà in tribuna.