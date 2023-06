Europei Under 21, Svizzera-Italia 2-3: riscatto per gli azzurrini. Bove in campo 90′

L'Italia riscatta la sconfitta all'esordio contro la Francia battendo la Svizzera 3-2 nella seconda giornata del girone D dell'Europeo Under 21. Gli azzurrini smaltiscono la rabbia per il furto subito contro i transalpini e chiudono la prima frazione in vantaggio 3-0 grazie alle reti di Pirola, Gnonto e Parisi. Spavento nel secondo tempo con gli elvetici che nei primi minuti fanno 2 gol, ma la squadra di Nicolato riesce a portare a casa i tre punti. Edoardo Bove dopo la panchina di giovedì ha giocato titolare ed è rimasto in campo 90 minuti. Il centrocampista giallorosso è stato tra i migliori in campo. La prossima gara è in programma mercoledì alle ore 20.45 contro i pari età della Norvegia.