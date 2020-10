Europa League, vittorie per Napoli e Milan. Cluj-Young Boys 1-1

Si conclude il secondo turno di Europa League. Una Roma sottotono e imprecisa non va oltre uno scialbo 0-0 contro i bulgari del Cska Sofia. La squadra di Fonseca sale così a quattro punti, affiancata dal Cluj. Nell’altra partita del girone A infatti i romeni pareggiano 1-1 contro lo Young Boys: per gli svizzeri a segno Fassnacht (69′) che risponde al gol del momentaneo vantaggio di Rondon (62′), alla seconda rete in due partite.

Le altre italiane invece ottengono bottino pieno. Il Napoli, dopo la sconfitta casalinga alla prima contro l’AZ Alkmaar, si rilancia battendo fuori casa la Real Sociedad per 1-0 grazie alla rete di Politano (55′). Mentre il Milan conferma l’ottimo periodo di forma e supera lo Sparta Praga con un perentorio 3-0, trascinata dai gol della linea verde: Brahim Diaz (24′), Rafael Leao (57′) e Diogo Dalot (66′).

Di seguito i risultati di tutti i gironi di Europa League.

Gruppo A

Roma – CSKA Sofia 0 – 0

CFR Cluj – Young Boys 1 – 1

Gruppo B

Arsenal – Dundalk 3 – 0

Molde – Rapid Vienna 1 – 0



Gruppo C

Nizza – H. Beer Sheva 1 -0

Slavia Praga – Leverkusen 1 – 0



Gruppo D

Benfica – Standard Liegi 3 – 0

Rangers – Lech 1 – 0

Gruppo E

Omonia – PSV 1 – 2

Granada – Paok 0 – 0

Gruppo F

Real Sociedad – Napoli 0 – 1

AZ Alkmaar – Rijeka 4 – 1



Gruppo G

AEK – Leicester 1 – 2

Zorya – Braga 1 – 2

Gruppo H

Milan – Sparta Praga 3 – 0

Lille – Celtic 2 – 2

Gruppo I

Qarabag – Villareal 1 – 3

Sivasspor – M. Tel-Aviv 1 – 2

Gruppo J

Anversa-Tottenham 1 – 0

LASK – Ludogorets 4 – 3

Gruppo K

Feyenoord – Wolfsberger 1 – 4

CSKA Mosca – Dinamo Zagabria 0 – 0

Gruppo L

Gent – Hoffenheim 1 – 4

Stella Rossa – Slovan Liberec 5 – 1