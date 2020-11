Europa League, vincono Napoli e Young Boys. Lille-Milan: 1-1

Si chiude la quarta giornata di Europa League. Nell’altro match del girone A, vittoria pesante dello Young Boys in casa del CSKA Sofia. Agli svizzeri basta il gol di Nsame (34′) per tornare con il bottino pieno dalla trasferta bulgara, consolidando così il secondo posto in classifica. Il Napoli torna a vincere dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Milan. La squadra di Gattuso si rialza battendo i croati del Rijeka per 2-0 in un San Paolo ancora in lutto per la morte di Maradona. I partenopei passano in vantaggio grazie all’autorete dell’italiano Armando Anastasio al 41esimo, che devia nella sua porta il pallone messo in mezzo da Zielinski. Il raddoppio è opera di Lozano che chiude così il match al 75esimo. Il Milan non riesce a riscattarsi dopo il 3-0 subito all’andata contro il Lille: in Francia i rossoneri non vanno oltre il pareggio. A sbloccare la partita è il gol di Castillejo su assist di Rebic (46′), ma il vantaggio degli uomini di Pioli non dura molto. Al 65esimo infatti vengono raggiunti da Bamba che insacca con un destro secco che non lascia scampo a Donnarumma. Dando uno sguardo al resto delle partite, da segnalare le vittorie nette di Tottenham, Arsenal e Bayer Leverkusen.

Ecco tutti i risultati della serata di Europa League:

Gruppo A

CSKA Sofia – Young Boys 0 – 1

Cluj – Roma 0 – 2

Gruppo B

Molde – Arsenal 0 – 3

Dundalk – Rapid Vienna 1 – 3

Gruppo C

Bayer Leverkusen – Hapoel Beer Sheva 4 – 1

Nizza – Slavia Praga 1 – 3

Gruppo D

Standard Liegi – Lech Poznan 2 – 1

Glasgow Rangers – Benfica 2 – 2

Gruppo E

Granada – Omonia Nicosia 2 – 1

PSV Eindhoven – PAOK Salonicco 3 – 2

Gruppo F

Az Alkmaar – Real Sociedad 0 – 0

Napoli – Rijeka 2 – 0

Gruppo G

Sporting Braga – Leicester City 3 – 3

AEK Atene – Zorya 0 – 3

Girone H

Lille – Milan 1 – 1

Sparta Praga – Celtic 4 – 1

Girone I

Qarabag – Sivasspor 2 – 3

Maccabi Tel Aviv – Villareal 1 – 1



Gruppo J

LASK – Anversa 0 – 2

Tottenham – Ludogorets 4 – 0

Gruppo K

CSKA Mosca – Feyenoord 0 – 0

Wolfsberger – Dinamo Zagabria 0 – 3

Gruppo L

Slovan Liberec – Hoffenheim 0 -2

Gent – Stella Rossa 0 – 2