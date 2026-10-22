I rossoneri in inferiorità per oltre un'ora per la follia di Maignan, che mette le mani al volto a un avversario
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Il Milan cade rovinosamente al Vitality Stadium. La squadra di Amorim perde addirittura 3-0 in casa del Bournemouth nella terza giornata della Leaghe Phase dell'Europa League, dopo il pareggio della Juve col Rennes. Gli inglesi passano grazie a due calci di rigore, il primo trasformato da Justin Kluivert all'8' e il secondo da Tavernier al 32'. Un match segnato anche e soprattutto dall'espulsione al 27' di Mike Maignan, che reagisce e mette le mani al volo di Tyler Adams. All'84' la chiude definitivamente l'ex Adli.
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