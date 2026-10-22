Roma-Slovan Bratislava, paura all'Olimpico: scontri tra ultras slovacchi e Polizia

Il Milan cade rovinosamente al Vitality Stadium. La squadra di Amorim perde addirittura 3-0 in casa del Bournemouth nella terza giornata della Leaghe Phase dell'Europa League, dopo il pareggio della Juve col Rennes. Gli inglesi passano grazie a due calci di rigore, il primo trasformato da Justin Kluivert all'8' e il secondo da Tavernier al 32'. Un match segnato anche e soprattutto dall'espulsione al 27' di Mike Maignan, che reagisce e mette le mani al volo di Tyler Adams. All'84' la chiude definitivamente l'ex Adli.