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Pellegrini, altro lungo stop: fuori almeno 2-3 mesi. Ora l'addio è quasi scontato

La Roma si avvicina alla trasferta di Napoli, in programma sabato 24 ottobre alle 18, con un'infermeria sempre più affollata. L'ultima tegola riguarda Lorenzo Pellegrini: gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea del semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista rischia almeno due-tre mesi di stop, con un possibile rientro tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2027 e l'eventualità di un nuovo intervento. Dopo l'operazione estiva, il nuovo infortunio rischia di pesare anche sul futuro in giallorosso del numero 7, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026. Difficilissimo pensare a una conferma.

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