Il centrocampista giallorosso è già in ballottaggio con Mora per completare la trequarti
Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo
Mancano poco più di 48 ore al big match tra Napoli e Roma e la squadra di Gasperini si è allenata in mattinata a Trigoria per preparare la sfida. Per i giallorossi continuano gli infortuni muscolari (anche Pellegrini dopo Dybala e Koné), ma dall'infermeria arriva anche una buona notizia: Bryan Cristante si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione per la partita del Maradona. Il centrocampista giallorosso ha lavorato con una fasciatura al ginocchio, ma è già in ballottaggio con Mora per completare la trequarti contro il Napoli.
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