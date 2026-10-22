Gasperini punta sul ritorno di Bryan contro il Napoli: non è da escludere che abbia spazio dietro Malen e Soulé. Il precedente contro il Milan di Allegri
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Cristante c’è. In gruppo a Trigoria. E in primo piano. Inquadratura sul capitano con ricca fasciatura sul ginocchio sinistro, a protezione del collaterale che, colpa di quella contusione - abbastanza forte - incassata in allenamento durante la sosta delle nazionali, lo ha ha tenuto fuori ormai da più di un mese, ultima partita il 19 settembre contro l’Inter all’Olimpico. Saltate le ultime quattro partite, in campionato contro il Como e il Genoa e in Champions contro il Real Madrid e lo Slovan Bratislava, Bryan torna finalmente a disposizione: in panchina martedì sera proprio per il match di coppa, è pronto per riprendersi il posto in squadra sabato pomeriggio al Maradona.
Perché Cristante è così importante per la Roma, soprattutto adessoGli infortuni di Koné e Pellegrini (il ko peggiore dei due) non gli permettono di aspettare ancora qualche giorno. Il centrocampo - in piena emergenza - ha bisogno di lui, punto di riferimento dell’idea di calcio di Gasperini per l’esperienza, la fisicità e la presenza. È il giocatore che meglio sa comportarsi - sulle palle da fermo a favore e contro - nell’area della Roma e anche in quella avversaria. È quello che sa essere mediano e trequartista, cambiando in corsa nella stessa partita, senza dimenticare che gli è già successo di fare pure il difensore quando l’allenatore, e non solo Gian Piero, ne ha avuto bisogno.
Cristante trequartista: il precedente contro il Milan di AllegriAppuntamento a Napoli, insomma. E con Allegri che da quest’anno allena la squadra di Hojlund e De Bruyne. Proprio contro il Milan di Max una delle migliori prestazioni di Cristante nella stagione scorsa. Il 2 novembre a San Siro, partita d’andata contro i rossoneri, Bryan giocò da trequartista dietro a Dybala e Soulé. Prova da applausi dei giallorossi fino all’intervallo. Il Milan riuscì vincere di misura (1-0) per qualche gaffe giallorossa, dietro e davanti. Fatale il rigore parato da Maignan a Dybala.
Cristante trequartista a Napoli è più di un'ipotesiÈ più di un’ipotesi l’avanzamento di Cristante, dunque, dietro le punte nel 3-4-1-2, senza stare a guardare il sistema di gioco scelto da Allegri che schierò i rossoneri con la difesa a tre (stessa formula pure al ritorno - il 25 gennaio - per Max e anche per Gian Piero che, avendo Malen in più, sistemò Soulé dietro al centravanti e a Dybala: show della Roma, ma solo 1-1). Cambia l’avversaria, non il collega. Così Gasperini sta pensando di riproporre Bryan più avanti. In quella posizione si può alternare con Pisilli. L’unica differenza con i precedenti contro il Milan: da martedì Allegri è passato al 4-3-3. Ma contro la linea a quattro dietro, spesso Gian Piero ha messo il trequartisa. Mossa da non escludere, quindi, contro il Napoli.
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