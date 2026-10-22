Cristante c’è. In gruppo a Trigoria. E in primo piano. Inquadratura sul capitano con ricca fasciatura sul ginocchio sinistro, a protezione del collaterale che, colpa di quella contusione - abbastanza forte - incassata in allenamento durante la sosta delle nazionali, lo ha ha tenuto fuori ormai da più di un mese, ultima partita il 19 settembre contro l’Inter all’Olimpico. Saltate le ultime quattro partite, in campionato contro il Como e il Genoa e in Champions contro il Real Madrid e lo Slovan Bratislava, Bryan torna finalmente a disposizione: in panchina martedì sera proprio per il match di coppa, è pronto per riprendersi il posto in squadra sabato pomeriggio al Maradona.

Perché Cristante è così importante per la Roma, soprattutto adesso

Gli infortuni di(il ko peggiore dei due) non gli permettono di aspettare ancora qualche giorno. Il centrocampo - in piena emergenza -, punto di riferimento dell’idea di calcio diper l’esperienza, la fisicità e la presenza. È il giocatore che meglio sa comportarsi - sulle palle da fermo a favore e contro - nell’area della Roma e anche in quella avversaria. È quello che sa essere, cambiando in corsa nella stessa partita, senza dimenticare che gli è già successo di fare pure il difensore quando l’allenatore, e non solo Gian Piero, ne ha avuto bisogno.

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Cristante trequartista: il precedente contro il Milan di Allegri

Cristante trequartista a Napoli è più di un'ipotesi

Appuntamento ainsomma. E conche da quest’anno allena la squadra diProprio contro ildi Max una delle migliori prestazioni di Cristante nella stagione scorsa. Il 2 novembre a San Siro, partita d’andata contro i rossoneri, Bryan giocò. Prova da applausi dei giallorossi fino all’intervallo. Il Milan riuscì vincere di misura (1-0) per qualche gaffe giallorossa, dietro e davanti. Fatale il rigore parato da, dunque, dietro le punte nel 3-4-1-2, senza stare a guardare il sistema di gioco scelto da Allegri che schierò i rossoneri con la difesa a tre (stessa formula pure al ritorno - il 25 gennaio - per Max e anche per Gian Piero che, avendoin più, sistemò Soulé dietro al centravanti e a Dybala:della Roma, ma solo 1-1). Cambia l’avversaria, non il collega. Cosìsta pensando di. In quella posizione si può alternare conL’unica differenza con i precedenti contro il Milan: da martedì Allegri è passato alMa contro la linea a quattro dietro, spesso Gian Piero ha messo il trequartisa. Mossa da non escludere, quindi, contro il Napoli.