L'Ostiamare dimostra ancora una volta di andare in controtendenza, di essere diverso. In queste ore il club del presidente Alberto De Rossi ha annunciato di aver rinnovato il contratto degli allenatori del settore giovanile "per le stagioni sportive 2027/2028 e 2028/2029, confermando la fiducia nelle persone e nel percorso di crescita del Club". Una scelta senza dubbio forte, molto forte. "Il futuro si costruisce insieme, con visione e continuità", la frase dell'Ostiamare sui social che spiega la filosofia dei capitolini. Ma chi sono gli allenatori in questione: per gli Under 13 Pro Andrea Nicolai, per gli Under 14 Daniele Alcini, per gli Under 15 Salvatore Lisandrelli, per gli Under 16 Daniele Pica, per gli Under 17 Cristian Castelletti, per la Primavera Mario Di Marco. "Una scelta che rafforza il Modello Ostiamare, fondato su programmazione, competenze e valori condivisi", continua lo stesso club sui social. E allora i biancoviola stanno mettendo tutto in pratica, lavorando soprattutto sulla continuità e sulla fiducia trasmessa ai tecnici, fondamentale per vedere dei risultai tangibili e far lavorare tutti al meglio. In un momento storico in cui si guarda solamente al risultato fin dai primi calci.