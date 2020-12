Europa League, rinviata Villareal-Qarabag causa Covid-19

Una decisione sofferta ma inevitabile quella che ha preso l’Uefa nel pomeriggio. L’organo del calcio europeo ha annunciato il rinvio del match di Europa League tra Villareal e Qarabag per Covid-19. La squadra azera infatti, allenata da Qurbanov, è impossibilitata a schierare il numero minimo di giocatori per garantire la partecipazione alla partita, valevole per l’ultima giornata del girone I. Non sono stati ancora resi noti data e orario del recupero della gara, inizialmente in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21. Le sorti delle due squadre nella competizione sono già decise: gli spagnoli sono certi del primato del gruppo, mentre il Qarabag, con un solo punto all’attivo, è già eliminato.