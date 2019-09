Posticipo della quinta giornata di campionato in Turchia, dove il Basaksehir – avversario della Roma nel Girone J di Europa League – ha pareggiato per 1 a 1 nel derby di Istanbul contro il Besiktas. L’ex squadra di Under è passata in vantaggio con Crivelli al 54′, ma all’84’ è arrivato il pareggio della squadra di casa grazie a un rigore di Yilmaz. Dopo 5 giornate di campionato, l’Istanbul Basaksehir è al 12esimo posto in classifica con 5 punti.