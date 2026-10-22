I bianconeri si fanno rimontare dagli ospiti dopo il vantaggio di Celik, poi pareggiano su rigore

Redazione
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La Juventus fallisce il ritorno alla vittoria in un momento molto complicato della sua stagione, dopo lo 0-3 con la Lazio. All'Allianz Stadium i bianconeri impattano per 2-2 contro il Rennes in Europa League, nonostante il vantaggio iniziale di Celik dopo 5 minuti. I francesi pareggiano quasi subito, poi vanno addirittura in vantaggio con l'ex Lazio Dia su rigore. Nel secondo tempo Woltemade segna il 2-2 dagli 11 metri, poi Lucumì completa la contro-rimonta, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I bianconeri salgono così a 7 punti

spalletti Juventus v Stade Rennais FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3

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