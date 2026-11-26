Gasperini: "Pisilli è stato straordinario. Ha fatto la mezza maratona"

La Juventus mette un altro tassello importante per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. All'Allianz Stadium l'Omonia va in vantaggio al 17', ma finisce ko per 4-1: la rimonta bianconera è firmata da Cambiaso, Ekhator, Conceicao e Boga. I bianconeri di Spalletti salgono così a 13 punti in 5 partite, al secondo posto dietro solo al Bournemouth, unica a punteggio pieno dopo la bella vittoria per 2-1 in casa del Celta Vigo. Nelle gare delle 18.45 batticuore Milan: prima va sotto 2-0 ad Atene con l'Olympiacos, poi rimonta in 25 minuti. Finisce 4-2 per i rossoneri grazie alle reti di Hutchinson, Cissé, Pulisic e Moreira. La squadra di Amorim resta molto indietro in classifica, al 20esimo posto con 6 punti. Rimonta clamorosa anche per l'Atalanta di Sarri, che è sotto 2-0 praticamente per tutta la partita, poi la ribalta nel finale contro il Borac Banja Luca, rimasto in 9 all'88': all'86' accorcia Krstovic, al 90' pareggia Kolasinac e al 94' la rete decisiva del 3-2 di Zappacosta.