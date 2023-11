Euro 2024, si chiudono i gironi di qualificazione: Italia in quarta fascia

Questa sera si è chiusa la fase a gironi delle qualificazioni al prossimo Europeo in Germania. L' Italia , dopo il pareggio ottenuto ieri a Leverkusen contro l'Ucraina, partirà dalla quarta fascia nel sorteggio che si terrà sabato 2 dicembre (dalle 18) ad Amburgo. Insieme agli azzurri, la Serbia, la Svizzera e le tre squadre che si qualificheranno dopo il playoff. A condannare la squadra di Spalletti, la vittoria della Croazia contro l'Armenia.

