Razzismo in Lazio-Torino, Karamoh: “Certa gente come può entrare allo stadio?”

Un altro episodio di razzismo nel calcio italiano. Alcuni quotidiani oggi hanno sottolineato degli ululati partiti dai tifosi della Lazio all'indirizzo di Karamoh e Singo durante la partita di ieri. Lo stesso Juric ieri in conferenza ha risposto a una domanda sui presunti episodi rispondendo che "non ci sono leggi adatte". Pochi minuti fa lo stesso Karamoh, attaccante del Torino, ha pubblicato su Instagram un video dalla tv in cui dalla Curva Nord un sostenitori laziale urla un insulto razzista: "Come questo tipo di persona può ancora entrare allo stadio nel 2023?" Sul settore caldo del tifo biancoceleste pende già una squalifica del settore di un turno, sospesa con la condizionale per un anno. Da valutare il rapporto degli ispettori e le decisioni del Giudice Sportivo.