El Shaarawy contro il Coronavirus: “Sosteniamo gli ospedali italiani”. Poi sfida Totti e Nainggolan – VIDEO

Nonostante sia in ritiro a Dubai, Stephan El Shaarawy fa sempre sentire la sua vicinanza all’Italia, specialmente in questo momento difficile. Il Faraone ha raccolto la sfida dei palleggi che circola sui social e ha rilanciato, nominando a sua volta sia Totti sia Radja Nainggolan. Infine il messaggio di speranza e di solidarietà con cui ha voluto concludere il video: “Ho accettato la sfida per aiutare tutti quanti gli ospedali italiani. Ringrazio Gollini e nomino Romagnoli, Totti e Nainggolan. Non smettiamo di aiutare chi ci sta aiutando“.