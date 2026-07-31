Il calcio piange Franco Baresi. La leggenda del Milan è scomparsa all'età di 66 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. L'ex capitano rossonero, simbolo della storia del club, negli ultimi mesi aveva affrontato un periodo difficile. L'anno scorso un problema al polmone lo aveva costretto a un intervento. Poi il peggioramento delle condizioni. Ad annunciare la scomparsa è stato il Milan con un messaggio sui propri canali ufficiali: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club". Un addio che lascia un vuoto enorme nel mondo rossonero. Baresi è stato il capitano del Milan più vincente, un leader dentro e fuori dal campo. Con la maglia del Milan ha scritto la storia: 719 presenze, sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane. Dal 2020 ricopriva il ruolo di vicepresidente onorario del club. Prima ancora, era stato il volto di un'epoca. Quella del Milan degli invincibili.