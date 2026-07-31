La Roma accelera ancora sul mercato e punta forte su Givairo Read. Dopo aver chiuso Castro e aver portato ai dettagli l'operazione Koulierakis, D'Amico ha presentato al Feyenoord un'offerta da 25 milioni per il terzino destro olandese, classe 2006. La trattativa è entrata nel vivo e il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento, mentre sullo sfondo resta il Nottingham Forest, che nelle scorse settimane si era visto respingere due proposte. Resta invece ancora vuota la casella dell'esterno offensivo. La pista che portava ad Abde si è raffreddata nelle ultime ore: non risultano passi avanti e la Roma è pronta a cambiare obiettivo. Dopo Greenwood, Summerville e Nusa, D'Amico dovrà dunque - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - aprire un nuovo tavolo per trovare il giocatore capace di saltare l'uomo e accendere la fascia sinistra. Il prossimo colpo dipenderà anche dalle uscite. Matias Soulé resta tra i calciatori sacrificabili, ma al momento nessuno si è avvicinato alla valutazione della Roma. Il Milan continua a seguire l'argentino, soprattutto in caso di addio a Leao, ma non sembra disposto a superare i 30 milioni. Troppo pochi per Trigoria: a queste condizioni l'argentino resta nella Capitale. Allo stesso modo si continuano a monitorare gli interessi esteri per Koné e El Aynaoui.