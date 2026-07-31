La Roma è entrata prepotentemente in corsa per l'esterno orange (Read) superando l'offerta del Nottingham (già rifiutata) di 21 milioni, proponendone quattro in più. Il calciatore ha dato il suo ok, la palla passa al club che a gennaio aveva rifiutato di cedere ai giallorossi Sauer. Finiscono inevitabilmente in stand-by le altre piste legate ai terzini destri. Ma non è l'unica novità. Perché D'Amico mercoledì è volato in Spagna, a Madrid, dove ha prima incontrato l'agente di Ezzalzouli e poi degli intermediari che lavorano con il Real. Andiamo con ordine: per l'esterno marocchino c'è stata - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - una brusca frenata.

La richiesta d'ingaggio (oltre 5 milioni) per muoversi dal Betis è stata ritenuta fuori mercato e la pista si è inevitabilmente raffreddata. Diverso il discorso per Endrick e Mastantuono (che piace anche alla Fiorentina). Sono due calciatori sui quali D'Amico ha chiesto informazioni: l'impressione è che la Roma sarebbe pronta ad accelerare, qualora cedesse Soulé. Ma non finisce qui: la Roma si sta muovendo anche in Italia. Dopo Castro, il nuovo obiettivo da qualche giorno è Cacciamani. La prima richiesta del Torino (12 milioni) non ha spaventato i Friedkin. E il primo no granata, nasconde in realtà la volontà di capire quanto i giallorossi siano disposti a venire incontro alla valutazione che il presidente Cairo fa del ragazzo.