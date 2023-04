Dzeko: “Sono orgoglioso della mia carriera”

“Qualche giorno fa ho parlato di quello che ho dovuto affrontare per essere qui oggi, ovviamente, sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, iniziando da bambino allo Željezničar. - ha detto tra le altre cose Edin Dzeko in una intervista a tutto tondo ai microfoni di TV N1 - Un giorno, quando verrà il momento, arriverà la fine della mia carriera e poi parleremo di tutto quello che ho fatto. Poteva andare meglio, forse in maniera diversa, ma quello che so per certo e quello a cui penso spesso è che sono felice di essere riuscito a fare questo tipo di percorso”.