Dzeko: “L’Inter crede in me, loro sanno che posso fare ancora la differenza”

Redazione

Edin Dzeko è ormai ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'ex numero 9 della Roma ha esordito ieri con un gol nell'amichevole con la Dinamo Kiev. Questa la sua prima intervista con i nerazzurri: "Sono molto felice, è una grande opportunità per me. Ringrazio i dirigenti e il mister che mi hanno dato fiducia e pensano come me che posso ancora fare la differenza. L'Inter è un grande club, stando in Italia da sei anni ho visto cosa significa questa squadra. Ora posso giocare qua e sono molto contento. Inzaghi mi ha detto "menomale che non giochiamo più contro". È vero, anche se l'ultimo derby l'ho vinto io. Quello che ha fatto con la Lazio dice tutto. Io e Kolarov siamo molto legati, sono contento di giocare ancora con lui".