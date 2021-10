Inter-Juve finisce 1-1: Dybala su rigore risponde a Dzeko

Finisce in parità il derby d'Italia

Un rigore di Dybala all'89' permette alla Juve di Allegri di pareggiare 1-1 a Milano contro l'Inter quando i nerazzurri erano a un passo dai tre punti. A portare in vantaggio Simone Inzaghi ci aveva pensato ancora Edin Dzeko, bravo ad approfittare di una traversa di Calhanoglu, ribadita in rete da pochi passi. I bianconeri avevano cominciato la partita senza Dybala e Chiesa, ma nella ripresa Allegri li butta dentro e la partita cambia. Nel finale un fallo di un ingenuo Dumfries - segnalato dal Var - porta Dybala sul dischetto, che non sbaglia. L'Inter sale così a 18 punti, a più 2 dalla Roma, mentre la Juve va a 15.