Il tifo del Borussia Dortmund è uno dei più famosi d'Europa. Eppure, ultimamente, qualcosa si è perso. Non tanto per i risultati, ma perché sono cambiate le abitudini. E questo riguarda tutti gli stadi del mondo. Come riporta la Gazzetta dello Sport anche i tifosi che riempiono gli spalti, infatti, seguono più distrattamente le partite, attratti dai social. E proprio per questo la società ha deciso di intervenire. Verrà quindi inserito un incentivo per mettere da parte i cellulari durante le gare del Dortmund. Attraverso una app che controlla la posizione di chi la usa (per assicurarsi che si sia all'interno dello stadio), viene misurato il tempo in cui lo schermo del cellulare è bloccato. I tifosi che riescono a utilizzare meno i dispositivi elettronici nei minuti dell'incontro (la app si sospende durante l'intervallo) potranno usufruire di una serie di sconti sui prodotti del club all'interno dei negozi ufficiali. L'iniziativa è ovviamente gratuita e non è obbligatoria. Già il 24 ottobre, nella prossima partita interna (contro l'Eintracht) esordirà la nuova app e i più attenti verranno premiati al termine di ogni gara. L'esempio verrà seguito anche in Italia?