Maarten Stekelenburg nella Roma non ha certo lasciato il segno. L'ex portiere olandese, intervistato al Corriere dello Sport, ha elogiato Donyell Malen ma anche ridimensionato Svilar: “Bobby è molto veloce e gioca sempre sul filo del fuorigioco”. Sulla coppia con Dybala ha aggiunto: “Ho pensato subito che sarebbero potuti essere una bella coppia. Malen è preziosissimo per la Roma”. Molto più prudente, Stekelenburg, su Svilar: “Sta facendo molto bene, ma tra i primi cinque d’Europa no, non ancora. Deve continuare a crescere per arrivarci”.