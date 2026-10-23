L'ex portiere olandese è netto: "Mile deve ancora crescere. Dybala-Malen davvero una bella coppia".

Redazione
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Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo

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Maarten Stekelenburg nella Roma non ha certo lasciato il segno. L'ex portiere olandese, intervistato al Corriere dello Sport, ha elogiato Donyell Malen ma anche ridimensionato Svilar: “Bobby è molto veloce e gioca sempre sul filo del fuorigioco”. Sulla coppia con Dybala ha aggiunto: “Ho pensato subito che sarebbero potuti essere una bella coppia. Malen è preziosissimo per la Roma”. Molto più prudente, Stekelenburg, su Svilar: “Sta facendo molto bene, ma tra i primi cinque d’Europa no, non ancora. Deve continuare a crescere per arrivarci”.

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