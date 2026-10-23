L'infortunio di Pellegrini non riapre il mercato, amplifica a dismisura la necessità di tornarci. A gennaio ovviamente visto che la lista svincolati non viene presa in considerazione. Una necessità che Gasperini aveva espresso ben prima dello stop di Lorenzo trovando pieno appoggio dal ds D'Amico, decisamente meno dal ceo Galantic. Fatto sta che il tecnico vuole cominciare a muoversi sin da ora. Ma con quale budget? In vista della maxi multa Uefa per il mancato rispetto del settlement agreement, si potrà trattare solo con operazioni alla Malen. Quindi prestiti onerosi con eventuale riscatto vincolato alla qualificazione in Champions. E su quali obiettivi? Quei giocatori che trovano poco spazio in club importanti e che possono dire la loro in serie A, proprio come accaduto con Malen. Questo è il terreno di caccia dello staff di mercato della Roma, soprattutto in attacco.

Il primo nome resta Endrick, nonostante la chiusura pubblica di Mourinho. Perché il brasiliano continua a giocare poco e a sbattere i piedi per trovare maggiore spazio anche su indicazioni di Gasp. Contatti ci sono stati anche nelle ore successive al match dell'Olimpico dove Endrick è stato decisivo ma anche dove l'attaccante ha potuto ammirare il gioco offensivo della Roma. Alternative? Una via porta sempre a Londra, sponda Chelsea dove Gittens non ha giocato nemmeno un minuto in Premier League. Ora i Blues sembrano disposti a cederlo in prestito. Trovano poco spazio anche Kevin del Fulham e Hutson-Odoi del Nottingham, altri due profili da monitorare. Mentre per Kvernadze l'appuntamento è rinviato a giugno.