Tutto fatto per il rinnovo di Emanuele Lulli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero è stato trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2031. Stipendio a salire nel corso delle stagione per il baby giallorosso che sabato contro il Genoa ha trovato il primo gol in Serie A. L'esterno è un punto fermo della Roma di Gasperini, in estate è stato ad un passo dall'Avellino ma il tecnico ha bloccato tutto. L'obiettivo del club è sempre stato quello di non commettere lo stesso errore fatto con Romano a giugno. Lulli è già nel giro della Nazionale Under 21 ed è sotto osservazione anche di Roberto Mancini. Nel frattempo, se lo godono i giallorossi e domani contro il Napoli può partire titolare. Ballottaggio aperto con Molina.