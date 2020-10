Donnarumma: “Sto bene. A chi sta lottando contro il coronavirus dico di non mollare”

Gianluigi Donnarumma sarà uno dei grandi assenti della sfida di stasera tra il Milan e la Roma. Dopo il tampine effettuato ieri, il portiere rossonero è risultato positivo al coronavirus e, come il suo compagno di squadra Hauge, sarà costretto a saltare il match contro i giallorossi. Il numero 99 ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, questo il messaggio dell’estremo difensore: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Innanzitutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan“.