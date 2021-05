Diritti tv Serie A, a Sky il pacchetto 2: avrà tre partite in co-esclusiva

Si è conclusa la lunghissima partita per i diritti tv: la Roma tra i 16 club che hanno votato a favore di Sky

La Serie A sarà anche su Sky. Si è conclusa in questi minuti una lunga assemblea in cui c'è stato anche uno scontro tra club in relazione all'offerta della piattaforma satellitare per il pacchetto 2 dei diritti tv 2021/24, ovvero per le tre partite in co-esclusiva con Dazn. Alla fine, come riporta 'Calcio&Finanza', la Lega Serie A ha assegnato il pacchetto a Sky, che si aggiunge così a Dazn: a favore hanno votato 16 club su 18, dal momento che Crotone e Parma sono già retrocesse. Le due società astenute invece sono state Napoli e Lazio. Nel triennio 2021/24, quindi, Dazn trasmetterà in esclusiva 7 partite in esclusiva per ogni turno di Serie A mentre Sky le 3 restanti in co-esclusiva.