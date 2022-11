Diritti tv, Paramount non è interessato: “Investimento dal rendimento incerto”

Paramount ha deciso di non partecipare alla corsa per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. Ad annunciarlo è stata Antonella Dominici, Senior Vice President Streaming South Europe, Middle East & Africa, che ha parlato a 'Milano Finanza': “Negli Usa Paramount+ distribuisce contenuti sportivi, fra cui il calcio. Detiene i diritti tv della Serie A e della Champions League. In Italia vogliamo potenziare l’offerta e la conoscenza della piattaforma fra il pubblico, ma al momento non abbiamo in piano di partecipare al bando per la Serie A. Sarebbe un investimento molto significativo e dall’incerto rendimento. Se la Serie A lanciasse un proprio canale? Nel caso, valuteremo l’opportunità”. Almeno per ora, dunque, Paramount non sembra intenzionata a correre per l'assegnazione dei diritti tv.