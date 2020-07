Diritti televisivi: lunedì la scadenza per le offerte alla Lega

Piccola proroga per la presentazione delle offerte da parte dei fondi di investimento per i diritti televisivi. Secondo quanto riporta l’Ansa infatti la Lega Serie A ha dato tempo fino a lunedì per fare in modo che i fondi interessati possano inviare una proposta per la partnership della media company che gestirà i diritti tv del campionato di Serie A. Sarebbero stati in fondi di investimento stessi a chiedere al presidente Dal Pino una piccola proroga per formulare meglio l’offerta. Ad oggi sarebbero nove i gruppi finanziari che avrebbero manifestato l’intenzione di investire nel calcio italiano, tra cui figurano Cvc, Bain Capitale e Advent.