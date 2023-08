Dimissioni Mancini, Zaniolo: “Eternamente grato a te mister, ti auguro il meglio”

"Eternamente grato a te mister per quello che hai fatto per me,per la fiducia che mi hai dato quando ancora nessuno sapeva chi fossi! Ti auguro il meglio in tutto e per tutto! Grazie" è il post sui scial a firma Nicolò Zaniolo che ha voluto inviare un messaggio a Roberto Mancini che ha dato le dimissioni dall'incarico di C.T. della Nazionale italiana. L'attaccante ligure, oggi al Galatasary, venne convocato da Mancini a settembre 2018, quando non aveva ancora debuttato in Serie A, ma rimandò il suo esordio in azzurro a marzo 2019 quando era già stato schierato dalla Roma.