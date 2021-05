Derby, scontri tra tifosi della Lazio e polizia a Ponte Milvio

I supporters biancocelesti oggi si erano riuniti per dare la carica alla squadra in vista della stracittadina delle 20:45

Nonostante gli stadi siano ancora a porte chiuse, non si è riuscito ad evitare l'ennesimo scontro in concomitanza al derby. Non tra due tifoserie, ma bensì tra quella della Lazio e la polizia. I supporters biancocelesti oggi si erano riuniti a Ponte Milvio per dare la carica alla squadra in vista della stracittadina delle 20:45, quando si sono scontrati con il corpo di polizia che era a pattugliare la zona visto l'assembramento dei tifosi.