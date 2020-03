Del Piero: “La Serie A a porte chiuse può essere una soluzione per la fine del campionato”

Alessandro Del Piero, grande ex della Juventus e della Nazionale italiana e attuale opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24 per parlare della situazione legata all’eventuale ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv, potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa, aspettare, giudicare e ‘allenare’ la propria squadra come sempre“.