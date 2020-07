De Vrij: “Volevamo mettere pressione alla Juve, ma abbiamo dimostrato carattere”

Alla fine della partita contro la Roma all’Olimpico, per l’Inter ha parlato il difensore Stefan de Vrij, autore del momentaneo gol dell’1-0. Ecco le sue parole.

DE VRIJ A SKY

Un punto che vi porta in Champions? Volevate mettere pressione alla Juve?

Volevamo quello, volevamo mettere pressione alla Juve. Ci dispiace.

Ennesima situazione di vantaggio dove lasciate dei punti. Dovete lavorarci?

Oggi era diverso, perché eravamo in vantaggio dopo poco. Abbiamo dimostrato che il carattere per tornare in partita ce lo abbiamo avuto.