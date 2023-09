De Siervo: “La Serie A è il campionato più bello d’Europa”

C'è chi considera, ormai, la Serie A come un torneo che ha superato i fasti di un tempo e che è sempre più lontano dagli altri top campionato europei. Non la pensa di certo così, l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, che in un incontro per la presentazione del progetto Calcio Social Responsability - Mission 2030, ha dichiarato: "È il campionato più bello d'Europa. Se analizzate i risultati sul campo, guardate la quantità di gol, siamo il più spettacolare. Io credo che la Serie A abbia deciso di investire sulla trasparenza: siamo stati i primi a puntare sul VAR, sul fuorigioco semi-automatico. Lo faremo adesso, trasmettendo gli audio del VAR: non esiste nessuno che pensa di controllare il campionato. È un campionato vivace, a tutti gli effetti il più bello: negli altri campionati vincono sempre gli stessi"