De Siervo: “Dazn avrà la possibilità di trasmettere 5 partite in chiaro a stagione”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore per parlare dell’assegnazione dei diritti tv del massimo campionato italiano di calcio. Queste le sue parole su una novità che riguarda DAZN: "Lavorando di fino siamo riusciti a configurare una serie di pick, partite, migliori per Sky consentendole di alzare la propria offerta come ha fatto. Quanto a DAZN per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati avrà la possibilità di trasmettere, “free-to-air” e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione". La piattaforma streaming avrà la facoltà di attrarre nuovi utenti mostrando un massimo di cinque match senza richiedere la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.