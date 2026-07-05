Nella speranza un giorno di vivere un vero derby con la sua Roma in un palcoscenico magari ufficiale e più prestigioso, l'Ostiamare di Daniele De Rossi si accontenta della Lazio. Mercoledì 5 agosto infatti è in programma un'amichevole tra la squadra di DDR neopromossa in Serie C al termine di una cavalcata trionfale e appunto i biancocelesti di Rino Gattuso. L'appuntamento - come ufficializzato dalla Lazio - è alle ore 18 allo stadio Mirko Fersini nel centro sportivo di Formello, per una gara che sarà anche aperta al pubblico. Verosimilmente non sarà presente De Rossi, impegnato nella preparazione estiva con il Genoa.