Greenwood è il grande sogno di Gian Piero Gasperini, ma ad oggi la Roma non ha ancora presentato l'offerta ufficiale da 40 milioni più bonus. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto la pista che porta a Greenwood non è calda: "Userei il termine cautela, è un'operazione complicata non solo per i costi. I club non sono ancora vicini all'accordo". Poi sull'interesse dell'Atletico Madrid: "Ci sono stati dei sondaggi e piace ma la trattativa non è in stato avanzato, gli spagnoli devono prima cedere uno tra Alvarez e Sorloth. L'Atletico ha come obiettivo principale Lee Kang-In del Paris Saint Germain". La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Gasp lo vorrebbe entro il 13 luglio ma prima serve l'ok dei Friedkin.