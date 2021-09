Dazn, parla la sottosegretaria Vezzali: “Monitoriamo la situazione”

Durante la presentazione del Be Active multisport al Foro Italico, Valentina Vezzali ha parlato delle difficoltà riscontrate dai fruitori di dazn in queste prime giornate

Ancora problemi per Dazn nella trasmissione delle partite. Nell'ultima giornata di campionato, in molti non sono riusciti ad assistere ai match infrasettimanali Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. "Stiamo monitorando la situazione" ha spiegato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali a margine di una presentazione al Foro Italico.