Primo caso di positività al coronavirus nel Barcellona. Si tratta di Ramon Canal, l’attuale responsabile sanitario del club: è risultato positivo al tampone ed è stato ricoverato in ospedale in Spagna. Con lui anche il capo dei servizi medici della sezione di pallamano Josep Antoni Gutierrez. La squadra catalana, da Messi a Griezmann, è ancora in isolamento forzato nelle proprie abitazioni.