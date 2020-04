Coronavirus, Galliani preoccupato: “Senza ripresa salta tutto il calcio”

L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha commentato ai microfoni di Radio24 le conseguenze del coronavirus sul calcio italiano, palesando la sua preoccupazione nel caso in cui i giochi non possano riprendere: “Finendo i campionati ci sarebbe il minor danno possibile, altrimenti tutto il calcio rischia di saltare. Mi auguro possa ancora accadere che il Monza, con sedici punti di vantaggio dalla seconda a undici giornate dalla fine, salga in Serie B. Mi auguro che il campionato termini regolarmente e ci venga riconosciuto quel vantaggio abissale conquistato sul campo”. Galliani poi continua: “Dovesse finire qui, non accetteremmo un congelamento della situazione: abbiamo vinto il campionato, per cui faremmo ricorso ovunque. Non si può pensare che il Monza, dopo gli investimenti e i punti fatti, resti in Serie C e l’ultima della B resti in B. Sono fautore nel concludere anche tra tre mesi, anche a porte chiuse. Il calcio a porte chiuse è terribile ma così si consente alle società di non fallire”.