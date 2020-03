Coronavirus, El Shaarawy aiuta l’Italia: donazione di mascherine e kit d’emergenza

Sono stati tanti i personaggi dello spettacolo a sensibilizzare sui giusti comportamenti da adottare nell’emergenza coronavirus. non è mai mancata però la risposta del mondo dello sport. In prima linea anche Stephan El Shaarawy, che su Instagram lancia la sua sfida al virus attraverso una campagna strutturata in tre parti: il “match emergenza” con l’obiettivo raccolta fondi a 50.000 euro da donare all’Ospedale San Paolo in Liguria (la clinica dove Stephan è nato). C’è poi il “match prevenzione”, in cui El Shaarawy e colleghi hanno donato migliaia di mascherine, occhiali, tute e kit di emergenza. Si chiude infine con il “match ricerca”, in cui il Faraone ha già erogato il suo personale contributo, invitando gli amici a fare lo stesso. “Il campionato è fermo ? Giochiamo (e vinciamo) la nostra partita fuori dal campo”, queste le parole dell’ex giallorosso per incitare l’Italia a non mollare in questo momento di emergenza.