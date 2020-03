Coronavirus, Eca e Uefa a colloquio per la revisione del fair play finanziario

La crisi finanziaria, al termine dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, investirà anche il mondo del calcio. E’ per questo che, in questi giorni, ECA (European Club Association) e UEFA sono seduti al tavolo delle trattative per la revisione del fair play finanziario mentre la Fifa discute lo status dei calciatori in merito ai loro tesseramenti e trasferimenti nella sessione estiva. Secondo quanto riportato da Arancha Rodriguez, giornalista spagnola, i negoziati tra Leghe Nazionali e Fifpro (la Federazione Internazionale dei calciatori professionisti) sono già avviati per rendere la crisi meno grave.